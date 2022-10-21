Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що окупанти просто затримали перший катер, який мав відплисти о 7 ранку, а подали його аж о 12 годині дня.

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Таким чином, за словами Сергія Хланя, окупанти створили картинку для пропагандистського телебачення.

Детальніше про те, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині: дивіться відео

"Як нам відомо, росіяни вивезли у невідомому напрямку, а вже згодом з'явилася інформація, що цих людей повезли у Краснодарський край", – каже депутат обласної ради.

Найгірше у цій ситуації те, що росіяни примусово вивозять дітей з дитячого будинку в Херсоні. Ця примусова депортація дітей з окупованих територій – це найгірше,

– резюмує Хлань.

Що відбувається на Херсонщині