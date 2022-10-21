Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що окупанти просто затримали перший катер, який мав відплисти о 7 ранку, а подали його аж о 12 годині дня.
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Таким чином, за словами Сергія Хланя, окупанти створили картинку для пропагандистського телебачення.
Детальніше про те, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині: дивіться відео
"Як нам відомо, росіяни вивезли у невідомому напрямку, а вже згодом з'явилася інформація, що цих людей повезли у Краснодарський край", – каже депутат обласної ради.
Найгірше у цій ситуації те, що росіяни примусово вивозять дітей з дитячого будинку в Херсоні. Ця примусова депортація дітей з окупованих територій – це найгірше,
– резюмує Хлань.
Що відбувається на Херсонщині
- Вночі 21 жовтня пролунали потужні вибухи біля Антонівського мосту. Внаслідок удару пошкоджена баржева переправа, яку спорудили окупанти. Країна-агресорка заявляє про жертви серед цивільних мешканців. Однак, на думку херсонського активіста Молчанова, це – малоймовірно.
- За даними американської розвідки, ЗСУ мають унікальний шанс, щоб звільнити Херсон і частину Донбасу протягом найближчих 6 тижнів. Утім, зауважили, що, попри успіхи українських військових на лінії фронту, воєнні дії триватимуть ще не один місяць.
- Країна-агресорка вирішила посилити своє угруповання військ на Півдні України. Для цього в регіон відправили тих, хто потрапив під часткову мобілізацію у Росії. Відомо, що на Херсонщину прибули вже 2 тисячі "мобіків".
- Росія намагається влаштувати техногенну катастрофу на Півдні. В Офісі Президента попередили про провокації та злочинні наміри загарбників. Так, вони, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, щоб затопити території та зупинити контрнаступ ЗСУ й прикрити власний відступ.