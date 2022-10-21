Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он также отметил, что оккупанты просто задержали первый катер, который должен был отплыть в 7 утра, а подали его в 12 часов дня.

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Таким образом, по словам Сергея Хланя, оккупанты создали картинку для пропагандистского телевидения.

Детальнее о том, что происходит на временно оккупированной Херсонской области: смотрите видео

"Как нам известно, россияне вывезли в неизвестном направлении, а уже впоследствии появилась информация, что этих людей увезли в Краснодарский край", – говорит депутат обласного совета.

Хуже всего в этой ситуации то, что россияне принудительно вывозят детей из детского дома в Херсоне. Эта принудительная депортация детей с оккупированных территорий – хуже всего,

– резюмирует Хлань.

Что происходит на Херсонщине