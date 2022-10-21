Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он также отметил, что оккупанты просто задержали первый катер, который должен был отплыть в 7 утра, а подали его в 12 часов дня.
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Таким образом, по словам Сергея Хланя, оккупанты создали картинку для пропагандистского телевидения.
Детальнее о том, что происходит на временно оккупированной Херсонской области: смотрите видео
"Как нам известно, россияне вывезли в неизвестном направлении, а уже впоследствии появилась информация, что этих людей увезли в Краснодарский край", – говорит депутат обласного совета.
Хуже всего в этой ситуации то, что россияне принудительно вывозят детей из детского дома в Херсоне. Эта принудительная депортация детей с оккупированных территорий – хуже всего,
– резюмирует Хлань.
Что происходит на Херсонщине
- Ночью 21 октября прогремели мощные взрывы возле Антоновского моста. В результате удара повреждена баржевая переправа, которую соорудили оккупанты. Страна-агрессор заявляет о жертвах среди гражданских жителей. Однако, по мнению херсонского активиста Молчанова, это маловероятно.
- По данным американской разведки, у ВСУ есть уникальный шанс, чтобы освободить Херсон и часть Донбасса в течение ближайших 6 недель. Впрочем, заметили, что несмотря на успехи украинских военных на линии фронта, военные действия будут продолжаться еще не один месяц.
- Страна-агрессор решила усилить свою группировку войск на Юге Украины. Для этого в регион отправили тех, кто попал под частичную мобилизацию в России. Известно, что на Херсонщину прибыли уже 2 тысячи "мобиков".
- Россия пытается устроить техногенную катастрофу на Юге. В Офисе Президента предупредили о провокациях и преступных намерениях захватчиков. Так, они, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, чтобы затопить территории и остановить контрнаступление ВСУ и перекрыть собственное отступление.