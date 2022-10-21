Россияне заявляют о жертвах среди гражданских жителей. Но это маловероятно. Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Захватчики стремительно бегут из Херсона
Оккупанты уверяют, что гражданские авто стояли в очереди, ожидая завершения комендантского часа. Однако все они были расположены чуть дальше.
Попадания по ним вряд ли могли быть, иначе были бы разрушены какие-то постройки. Ведь до самого мостового хода, к объездной дороге Херсона, которая выходит на Антоновский мост, в 50-60 метрах начинается жилая зона. С одной стороны поселок Антоновка, а с другой – Киндийка, которые административно входят в состав Херсона,
– подчеркнул Молчанов.
Так что вряд ли там могли находиться гражданские – как живой щит для россиян. По мнению Молчанова, пострадать могли предатели Украины и сами россияне.
Скорее всего, если есть погибшие, это люди, которым российский комендантский час не является указом – высокопоставленные должностные лица, коллаборанты, командующие, которые сейчас сломя голову убегают, не дождавшись официальных распоряжений,
– считает активист из Херсона.
Он добавил, что 20 октября вышло распоряжение о том, что нужно эвакуировать банки, но на самом деле они были эвакуированы раньше. "Так же поступили фсбшники, росгвардейцы и вся эта оккупационная братия. Первыми сбежали российские учителя, из-за чего были вынуждены объявить каникулы, даже в общинах левого берега", – отметил активист.
Наконец, отмечает Молчанов, ВСУ отработали баржевый мост. Следовательно, ситуация для российских захватчиков в Херсоне с каждым днем становится все более критической.
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Что происходит в Херсоне: последние новости
- Российских оккупантов пугает наступление ВСУ на Херсон. Они начали вывозить из города все, что могут – технику, мебель и даже скорые.
- В Херсонской области продолжается эвакуация, а точнее, депортация коллаборантов и людей с правого на левый берег Днепра. Кроме того, оккупанты развернули свои "Грады" в сторону областного центра, очевидно, готовя провокации.
- Правый берег Днепра покидают семьи коллаборантов и оккупантов, которые успели приехать в Херсон. Также бегут люди, которые подверглись пропаганде россиян о том, что город "будет уничтожен ВСУ", поэтому для людей единственный вариант спасти свою жизнь – так называемая эвакуация.