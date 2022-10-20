Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что, заранее, оккупанты никогда ни о чем не предупреждали – это настораживает, поэтому на самом деле может быть разное.

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Иван Ступак говорит, что россияне в порядке на любые провокации, поэтому они могут расстрелять гражданских, которые будут пытаться покинуть Херсон и обвинить в этом Украину.

Во-вторых, россияне могут заманить нас в ловушку в Херсоне и тогда это будет сценарий Первой Чеченской войны – российская группировка зашла в Грозный, где они застряли в городских боях,

– отмечает специалист.

Почему ВСУ уменьшили активность обстрелов переправ в Херсонской области

Не стоит исключать факт того, что в ВСУ могло не быть информации о перемещении. Также следует понимать, что россияне действительно учатся на своих и наших ошибках. Возможно, они смогли создать режим, когда никто не замечает их перемещения по понтонным переправам.

Коротко о том, смогут ли россияне заманить ВСУ в ловушку в Херсоне: смотрите видео

Последние новости из Херсона

На днях командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что из-за сложной ситуации в Херсонской области оккупантам придется принимать "непростые решения". Российский генерал не уточнил, о каких решениях идет речь.

Также Суровикин и коллаборанты заявляют о том, что ВСУ планируют удар по плотине Каховской ГЭС. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Россия может готовить "операцию под чужим флагом" – то есть взорвать ГЭС и обвинить Украину и тем самым прикрыть свое отступление из Херсона.