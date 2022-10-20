Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что, заранее, оккупанты никогда ни о чем не предупреждали – это настораживает, поэтому на самом деле может быть разное.
Читайте также Недовольство в окружении Путина: какие политические последствия будут иметь оставление Херсона
Иван Ступак говорит, что россияне в порядке на любые провокации, поэтому они могут расстрелять гражданских, которые будут пытаться покинуть Херсон и обвинить в этом Украину.
Во-вторых, россияне могут заманить нас в ловушку в Херсоне и тогда это будет сценарий Первой Чеченской войны – российская группировка зашла в Грозный, где они застряли в городских боях,
– отмечает специалист.
Почему ВСУ уменьшили активность обстрелов переправ в Херсонской области
Не стоит исключать факт того, что в ВСУ могло не быть информации о перемещении. Также следует понимать, что россияне действительно учатся на своих и наших ошибках. Возможно, они смогли создать режим, когда никто не замечает их перемещения по понтонным переправам.
Коротко о том, смогут ли россияне заманить ВСУ в ловушку в Херсоне: смотрите видео
Последние новости из Херсона
На днях командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что из-за сложной ситуации в Херсонской области оккупантам придется принимать "непростые решения". Российский генерал не уточнил, о каких решениях идет речь.
Также Суровикин и коллаборанты заявляют о том, что ВСУ планируют удар по плотине Каховской ГЭС. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Россия может готовить "операцию под чужим флагом" – то есть взорвать ГЭС и обвинить Украину и тем самым прикрыть свое отступление из Херсона.
- 19 октября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и в Херсонской области, военное положение. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что действия Кремля выглядят больше как депортация украинцев. В частности, коллаборанты говорят, что те, чьи дома будут разрушены во время боевых действий, получат новое жилье на территории России в любом ее регионе. То есть, вполне вероятный вариант, что украинцев могут депортировать в отдаленные регионы страны-агрессорки.
- Руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы уже не так далеко от Херсона, однако у наших защитников еще много работы. В то же время "эвакуацию" Гуменюк назвала ловушкой. По ее словам, это не только депортация украинцев, но и использование гражданских как живого щита.