Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що, заздалегідь, окупанти ніколи ні про що не попереджали – це насторожує, тому насправді може бути різне.

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Іван Ступак каже, що росіяни гаразді на будь-які провокації, тому вони можуть розстріляти цивільних, які намагатимуться покинути Херсон і звинуватити у цьому Україну.

По друге, росіяни можуть заманити нас у пастку в Херсоні і тоді це буде сценарій Першої Чеченської війни – російське угруповання зайшло у Грозний, де вони застрягли у міських боях,

– зазначає фахівець.

Чому ЗСУ зменшили активність обстрілів переправ на Херсонщині

Не варто відкидати факт того, що у ЗСУ могло не бути інформації про переміщення. Також слід розуміти, що росіяни дійсно вчаться на своїх та наших помилках. Можливо, вони змогли створити режим, коли ніхто не помічає їх переміщення на понтонних переправах.

Коротко про те, чи зможуть росіяни заманити ЗСУ у пастку в Херсоні: дивіться відео

Останні новини з Херсонщини

Днями командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявив, що через складну ситуацію на Херсонщині, окупантам доведеться ухвалювати "непрості рішення". Російський генерал не уточнив, про які рішення іде мова.

Також Суровікін і колаборанти заявляють про те, що нібито ЗСУ планують удар по греблі Каховської ГЕС. Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія може готувати "операцію під чужим прапором" – тобто підірвати ГЕС та звинуватити Україну й тим самим прикрити свій відступ з Херсонщини.