Росіяни заявляють про жертви серед цивільних мешканців. Але це – малоймовірно. Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Загарбники стрімко тікають з Херсона

Окупанти запевняють, що цивільні авто стояли у черзі, очікуючи на завершення комендантської години. Однак усі вони були розташовані трохи далі.

Влучання по них навряд чи могли бути, інакше були б зруйновані якісь будівлі. Адже до самого мостового ходу, до об'їзної дороги Херсона, яка виходить на Антонівський міст, за 50 – 60 метрів починається житлова зона. З одного боку селище Антонівка, а з іншого – Кіндійка, які адміністративно входять до складу Херсона,

– підкреслив Молчанов.

Тож навряд чи там могли перебувати цивільні – як живий щит для росіян. На думку Молчанова, постраждати могли зрадники України й самі росіяни.

Найімовірніше, якщо є люди, котрі загинули, це люди, яким російська комендантська година не є указом –високопосадовці, колаборанти, командувачі, які зараз стрімголов тікають, не дочекавшись офіційних розпоряджень,

– вважає активіст з Херсона.

Він додав, що 20 жовтня вийшло розпорядження про те, що потрібно евакуювати банки, але насправді вони були евакуйовані раніше. "Так само вчинили фсбшники, росгвардійці та уся ця окупаційна братія. Першими втекли російські вчителі, через що були змушені оголосити канікули, навіть у громадах лівого берега", – зауважив активіст.

Нарешті, наголошує Молчанов, ЗСУ відпрацювали баржевий міст. Відтак ситуація для російських загарбників у Херсоні з кожним днем стає все критичнішою.

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