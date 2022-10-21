Источники The New York Times в разведке говорят, что это необходимо сделать для ухудшения погодных условий и перегруппировок войск. Для этого ВСУ должно продолжить активное наступление на Юге и Востоке страны.

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ВСУ необходимо приложить максимум усилий к началу перегруппировок войск

Американские чиновники говорят, что повторить успехи молниеносного контрнаступления ВСУ, когда российские военные не ожидали такого прорыва украинских сил, скорее всего, не удастся. Однако, вполне возможно, что украинские войска смогут сломать отдельные российские подразделения.

Именно это потенциально позволит ВСУ отвоевать города на Донбассе и, возможно, даже Херсон. Отметим, что The New York Times называют освобождение Херсона "главным призом в войне".

Источники издания опасаются делать точные прогнозы по поводу хода войны, ведь ситуация может быть совершенно непредсказуемой. Однако отмечают, что несмотря на успехи ВСУ на линии фронта, военные действия будут продолжаться еще не один месяц.

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Почему Юг так важен для Путина

Напряжение на Юге страны продолжает нарастать. Оккупанты не готовы просто так отступить и отдать Херсон.

Стратегически Юг чрезвычайно важен для захватчиков. Во-первых, южное направление – это хороший плацдарм для россиян, чтобы захватывать соседние области и наносить удары по территориям подконтрольным Украине.

Во-вторых, от владеющего этим регионом тот контролирует обеспечение Крыма водой, а также имеет сухопутный коридор до полуострова.

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