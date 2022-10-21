Джерела The New York Times у розвідці кажуть, що це необхідно зробити до погіршення погодних умов та перегрупувань військ. Для цього ЗСУ мають продовжити активний наступ на Півдні та Сході країни.

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ЗСУ необхідно докласти максимум зусиль до початку перегрупувань військ

Американські чиновники кажуть, що повторити успіхи блискавичного контрнаступу ЗСУ, коли російські військові геть не очікували такого прориву українських сил, скоріш за все, не вдасться. Однак цілком можливо, що українські війська зможуть зламати окремі російські підрозділи.

Саме це потенційно дозволить ЗСУ відвоювати міста на Донбасі та можливо навіть Херсон. Зауважимо, що The New York Times називають звільнення Херсона "головним призом у війні".

Джерела видання остерігаються робити точні прогнози щодо ходу війни, адже ситуація може бути геть непередбачуваною. Проте зауважують, що, попри успіхи ЗСУ на лінії фронту, воєнні дії триватимуть ще не один місяць.

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Чому Південь такий важливий для Путіна

Напруга на Півдні країни продовжує наростати. Окупанти не готові просто так відступити й віддати Херсон.

Стратегічно Південь надзвичайно важливий для загарбників. По-перше, південний напрямок – це хороший плацдарм для росіян, щоб захоплювати сусідні області та завдавати ударів по територіях підконтрольних Україні.

По-друге, від того, хто володіє цим регіоном, той контролює забезпечення Криму водою, а також має сухопутний коридор до півострова.

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