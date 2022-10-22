Об этих и других потерях врага сообщили в сводке ОК "Юг". В ведомстве отметили, что в Южнобужском направлении ситуация существенно не изменилась. Она все еще остается стабильно сложной, но контролируется нашими военными.
Читайте также Угроза теракта и окно возможностей: остановит ли ВСУ ситуация на Каховской ГЭС
Оккупанты продолжают нести потери
За прошедшие сутки украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники врага, а также опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах. Кроме того, попали по позициям систем ПВО оккупантов в Каховском районе.
Удачно со своей работой справились ракетно-артиллерийские подразделения. Они выполнили 220 огневых задач. В результате стало известно, что враг потерял:
- 17 бойцов,
- РСЗО "Град",
- танк,
- миномет,
- 3 единицы автомобильной бронетехники,
- 3 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Известно также о повреждении 6 бронированных автомобилей и 2 минометов. В ведомстве отмечают, что проводится дополнительная разведка. С ее помощью могут узнать окончательные потери врага в регионе.
Кроме того, зенитное ракетное подразделение поразило один из штурмовиков врага, которым он пытался атаковать наши позиции. Также они сбили еще и беспилотник типа "Орлан-10", которым оккупанты проводили разведку.
Враг продолжает бить по освобожденным территориям
Как отмечают в ОК "Юг", оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Также захватчики делают все возможное, чтобы удерживать позиции, которые они заняли раньше.
В то же время, не прекращаются обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов, расположенных поблизости как линии фронта, так и тыловых районов. По ним русские захватчики бьют из всего имеющегося вооружения. Используют для атак оккупанты и авиацию, и дроны-камикадзе. Не обошлось и без дронов-разведчиков, чтобы выведать ситуацию.
Например, недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района, расположенные на правом берегу Днепра, россияне обстреляли. По Шевченковцам били дроном-камикадзе "Шахид-136". А вот по Нововоскресенску – из ЗРК С-300. К счастью, обошлось без жертв.
Трижды вертолетами враги атаковали Новую Каменку и Трифоновку. Зафиксировано еще 5 вертолетных ударов по позициям Сил обороны. Дважды поднимали в небо штурмовую авиацию. Что произошло с одним из самолетов, мы уже рассказали выше.
Какая ситуация сейчас в Херсонской области
- Начнем с того, что поздно вечером 21 октября в Херсонской области снова раздались взрывы. Согласно предварительным данным, их слышали в районе Антоновского моста. Обратим внимание, что это происходит уже второй день подряд.
- Мы выше упоминали атаки по Бериславскому району. Накануне стало известно, что в самом Бериславе оккупанты прекратили деятельность органов "власти". Это еще раз доказывает их бегство из региона.
- В то же время, заметим, что россияне уже начали вывозить детей из приюта в Херсоне. По предварительной информации, их принудительно депортировали в Краснодарский край.
- Добавим напоследок важный момент относительно Каховской ГЭС. Как рассказали в ГУР МО, враги запланировали подрыв этого объекта еще в апреле. Пока известно о том, что они минуют шлюзы.
Достойно внимания – когда ВСУ освободят Херсон и Луганскую область: смотрите видео