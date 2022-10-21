С начала наступления ВСУ эта цифра выросла – наши военные начали терять до 2 танков каждый день. Однако вместе с этим наступление привело не столько к потере техники ВСУ, сколько к увеличению ее запасов.

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Россия теряет в пять раз больше танков, чем ВСУ

Разрыв ошеломляющий. Армия, которая атакует, обычно теряет больше техники, чем обороняющаяся. Поскольку ей нужно пересекать местность в то время как оборона может просто прятаться в окопах и за укреплениями, ведя огонь из более безопасных мест,

– сообщило издание.

Более того, по данным журналистов:

в теории Россия имеет огневое превосходство над ВСУ, но оно сократилось с увеличением российских потерь;

Украина получает больше техники от мира и самой России, чьи военные, отступая, бросают танки и гаубицы;

ускорение российских потерь танков – это результат плохого командования и проблем с моралью, а не технологического баланса на поле битвы.

Половина боевых машин, которые России пришлось списать с начала сентября, были брошены их экипажами, а затем захвачены украинскими военными,

– отметило издание.

Там также объяснили, о каких потерях российских танков известно. В частности:

с февраля по сентябрь Россия теряла по 5 танков в день. По состоянию на 1 сентября Кремль уже потерял 994 танка;

По состоянию на 1 сентября Кремль уже потерял 994 танка; именно поэтому Москва достала из складов старые Т-62. По состоянию на 19 октября оккупанты уже потеряли 34 этих танка. Причем 30 из них достались ВСУ;

с 24 февраля по 19 октября Москва потеряла 1392 танка. Из них 801 – ВСУ уничтожили.

Потери же украинских танков значительно меньше. В частности, по состоянию на 1 сентября ВСУ потеряли 249 танков. Из них больше всего – Т-64. С тех пор как началось наступление ВСУ, потери несколько увеличились.

По состоянию на 19 октября армия Украины потеряла 320 танков, 176 из них были уничтожены. За последние шесть недель Украина потеряла 71 танк, но захватила 194,

– говорится в сообщении.

То есть выходит так, что Вооруженные Силы Украины во время наступления не столько потеряли технику, как увеличили ее запасы.

Россияне потеряли десятки машин

По состоянию на 21 октября российские оккупанты потеряли по меньшей мере 66 750 единиц личного состава. Кроме того, враги с 24 февраля потеряли:

танков – 2 573 (+6 единиц),

боевых бронированных машин – 5 258 (+3 единицы),

артиллерийских систем – 1 648 (+2 единицы),

РСЗО – 372,

средств ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14 единиц),

крылатых ракет – 329,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 006 (+1 единица),

специальной техники – 147.

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