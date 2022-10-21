Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки удалось уничтожить 100 российских бойцов. Заметим, что иногда ведомство дополняет статистику потерь врага, поэтому не исключено, что в течение дня эта цифра может измениться.
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Потери врага в технике
Также на балансе врага становится значительно меньше техники. С начала полномасштабного вторжения в лом превратили:
- танков – 2 573 (+6 единиц),
- боевых бронированных машин – 5 258 (+3 единицы),
- артиллерийских систем – 1 648 (+2 единицы),
- РСЗО – 372,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 269,
- вертолетов – 243,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 325 (+14 единиц),
- крылатые ракеты – 329,
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 006 (+1 единица),
- специальная техника – 147.
Актуальные потери врага по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг пытается идти в атаку
Заметим, что российские захватчики продолжают попытки удерживать территории, которые они захватили. Кроме того, враг стремится сдерживать продвижение Сил обороны на определенных направлениях. В то же время неспокойно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наблюдаются попытки врага идти вперед.
Так, за минувшие сутки зафиксировали атаки в районах Белогоровки Луганской области и Опытного, Бахмута, Победы и Марьинки Донецкой области. Наши военные потуги пресекли врага и откинули его.
За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара. Также зафиксировали более 30 обстрелов с использованием РСЗО. Кроме того, по территории нашего государства враг выпускал крылатые и зенитные управляемые ракеты. Запустили также более 20 беспилотников-камикадзе "Шахид-136".
Неспокойная ситуация на Юге
Как отметили ранее в ОК "Юг", ситуация в регионе не простая, но под контролем Сил обороны. Что касается тактики оккупантов, то они сейчас занимаются активной обороной. Также известно о ведении контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта.
В то же время следует понимать, что враг открывает огонь по позициям ВСУ. Кроме того, от атак россиян страдают и тыловые районы и общины, расположенные по линии разграничения. А еще захватчики не дают покоя жителям тех населенных пунктов, которые недавно удалось освободить.
Какая ситуация на фронте – Оперативная сводка от Генштаба ВСУ: смотрите видео