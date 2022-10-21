Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки удалось уничтожить 100 российских бойцов. Заметим, что иногда ведомство дополняет статистику потерь врага, поэтому не исключено, что в течение дня эта цифра может измениться.

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Потери врага в технике

Также на балансе врага становится значительно меньше техники. С начала полномасштабного вторжения в лом превратили:

танков – 2 573 (+6 единиц),

боевых бронированных машин – 5 258 (+3 единицы),

артиллерийских систем – 1 648 (+2 единицы),

РСЗО – 372,

средства ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 325 (+14 единиц),

крылатые ракеты – 329,

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 006 (+1 единица),

специальная техника – 147.

Актуальные потери врага по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг пытается идти в атаку

Заметим, что российские захватчики продолжают попытки удерживать территории, которые они захватили. Кроме того, враг стремится сдерживать продвижение Сил обороны на определенных направлениях. В то же время неспокойно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наблюдаются попытки врага идти вперед.

Так, за минувшие сутки зафиксировали атаки в районах Белогоровки Луганской области и Опытного, Бахмута, Победы и Марьинки Донецкой области. Наши военные потуги пресекли врага и откинули его.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара. Также зафиксировали более 30 обстрелов с использованием РСЗО. Кроме того, по территории нашего государства враг выпускал крылатые и зенитные управляемые ракеты. Запустили также более 20 беспилотников-камикадзе "Шахид-136".

Неспокойная ситуация на Юге

Как отметили ранее в ОК "Юг", ситуация в регионе не простая, но под контролем Сил обороны. Что касается тактики оккупантов, то они сейчас занимаются активной обороной. Также известно о ведении контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта.

В то же время следует понимать, что враг открывает огонь по позициям ВСУ. Кроме того, от атак россиян страдают и тыловые районы и общины, расположенные по линии разграничения. А еще захватчики не дают покоя жителям тех населенных пунктов, которые недавно удалось освободить.

Какая ситуация на фронте – Оперативная сводка от Генштаба ВСУ: смотрите видео