Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявления Суровикина о том, что в Херсоне "могут быть приняты непростые решения". Он отмечает, что говорить о том, что "российская армия уже убегает из Херсона", пока некорректно.

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"Создают иллюзию, что все пропало": какая ситуация на самом деле в Херсоне

По словам главы ГУР Минобороны, оккупанты показательно вывозят свои финансовые учреждения и делают иллюзию в Херсоне, что они активно отступают. На самом же деле, как считает Буданов, захватчики просто убеждают херсонцев в том, что они заботятся о них и хотят эвакуировать с опасного места.

В то время как сами завозят российские подразделения в Херсон, строят там фортификационные сооружения и готовятся к уличным боям. То есть, Суровикин сейчас разрабатывает почву, чтобы, когда это будет необходимо, иметь возможность быстро покинуть город.

Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне,

– подчеркивает руководитель разведки.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что оккупанты больше запугивают местных уличными боями. По его мнению, захватчикам вряд ли получится долго защищать свои позиции в городе.

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Представитель ОК "Юг" о российской эвакуации из Херсона

Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала, что российские войска продолжают эвакуацию из Херсона на левый берег Днепра. Из-за отсутствия надлежащих переправ этот процесс проходит медленно.

Однако оккупанты уже постепенно вывозят российские пенсионные фонды, банки и другие ввезенные учреждения. Офицерский склад тоже переправляется на другой берег.

Спикер отмечает, что на местных жителей сильно информационно давят. Им посылают сообщения о том, что когда ВСУ придет в Херсон, то всех их будут считать коллаборантами.

Тех украинцев, которые отказываются от вражеской эвакуации, вынуждают строить оборонительные фортификационные сооружения. Оккупанты пытаются имитировать уличные бои и обстрелы с якобы стороны ВСУ, чтобы дискредитировать украинскую армию.

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