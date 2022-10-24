На фоне масштабной эвакуации из Херсона, захватчики призвали оставшихся местных мужчин вступать в ряды терробороны. Однако оккупанты не учли, что настроения у херсонцев проукраинские, а всю суть "русского мира" они уже видели.

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Тероборона или мобилизация: на что рассчитывают захватчики в Херсоне

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предполагает, что под предлогом организации терробороны оккупанты будут проводить скрытую мобилизацию населения Херсона. Захватчики планируют использовать оставшихся херсонцев как "пушечное мясо", когда украинские защитники придут освобождать Херсон.

В российских СМИ сообщают, что "администрация" области призывает желающих вступать в ряды отрядов терробороны из-за "выросшей угрозы опасности". Речь идет об успехах и продвижении ВСУ на фронте.

Несмотря на мечты оккупантов о поддержке населения, херсонцы продолжают работать в подполье и передавать информацию о позициях захватчиков украинским военным. Поэтому россияне блокируют в регионе любую связь.

Гуменюк предупредила о еще одной провокации от оккупантов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 каналу, что захватчики переодеваются в гражданскую одежду и расселяются в жилых домах. Таким образом они будут имитировать страдающих от огня херсонцев.

Дело в том, что эта схема хорошо отлажена у россиян. Они уже проводили такое в Херсонской области несколько месяцев назад, напоминает спикер.

По ее словам, оккупанты показательно располагали свои подразделения в разных населенных пунктах. Ночью с тяжелой артиллерией они становились с той стороны, где находились ВСУ, и начинали обстреливать жилые дома, куда своевременно заселили "гражданских".

Утром они возвращались и убеждали украинцев, что это ВСУ кипит по херсонцам. Ложь, шантаж и угрозы – всегда были хорошо отточены у россиян.

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