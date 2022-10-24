Херсонців "евакуюють", щоб мати "живий щит"

Про це 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, ці окупанти зараз стоять по лінії фронту і будуть забезпечувати імітацію вуличних боїв, якими вони вже доволі довго лякають херсонців.

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Хлань зауважив, що росіяни вже 3 тижні розповідають цивільним про вуличні бої і те, що будуть обстрілюватися житлові квартали, а дамба Каховської ГЕС буде зруйнована. Це роблять, аби спровокувати паніку і змусити якомога більше людей переїхати з правого берега на лівий. Там, на думку Хланя, цивільних українців будуть використовувати як "живий щит" біля своїх військових частин.

Росіяни розуміють, що HIMARS відпрацьовують доволі точно, тому за своєю звичкою будуть розміщати військову техніку у житлових кварталах на лівому березі Дніпра. Тож їм необхідна велика кількість людей, яких начебто "евакуюють" туди, а фактично використовуватимуть як захист від обстрілів ЗСУ.

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Українці ж, які залишилися у Херсоні, "евакуюватися" не поспішають. За словами Хланя, більшість людей дослухалися порад і заховалися вдома або інших умовно безпечних місцях. Хоч вулиці міста пустують, люди залишаються і з нетерпінням чекають на ЗСУ. Вони розуміють, що залишилося недовго.

Росіяни ж, ймовірно, також розуміють, що виконувати їхні вимоги збираються далеко не всі. Саме тому вони повністю відключили інтернет у місті – зв'язку з окупованим Херсоном зараз немає. Окупанти пояснюють це тим, що вони вивезли своє обладнання, і тепер інтернет буде лише на лівому березі.

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