Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, існує кілька причин, чому окупанти настільки сконцентрувалися на вивезенні українців з Херсонщини.

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На його думку, насамперед окупанти намагаються приховати вивезення певних власних підрозділів з правобережжя Херсонщини. З іншого боку, усіх депортованих українців, найімовірніше, розселятимуть в депресивних регіонах Росії.

Вони намагаються вирішити і власні демографічні проблеми. Йдеться про найбільш депресивні регіони Росії. Ми розуміємо, що людям будуть пропонувати потім їхати до депресивних міст на кшталт Воркути тощо,

– зазначив Соболевський.

Не менш важлива причина – окупанти у такий спосіб позбувають Україну від власних людей. Насправді на Херсонщині практично усі мешканці патріотично налаштовані. Там мало колаборантів, тому росіяни хочуть залишити цю територію фактично без людей, щоб самим вберегтися.

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