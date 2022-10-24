Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, существует несколько причин, почему оккупанты настолько сконцентрировались на вывозе украинцев из Херсонской области.
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Скрывают собственное бегство такой эвакуацией
По его мнению, в первую очередь оккупанты пытаются скрыть вывоз определенных собственных подразделений из правобережья Херсонской области. С другой стороны, всех депортированных украинцев, вероятнее всего, будут расселять в депрессивных регионах России.
Они пробуют решить и собственные демографические трудности. Речь идет о самых депрессивных регионах России. Мы понимаем, что людям будут предлагать потом ехать в депрессивные города типа Воркуты и т.д.,
– отметил Соболевский.
Не менее важная причина – оккупанты таким образом избавляют Украину от собственных людей. На самом деле в Херсонской области практически все жители патриотически настроены. Там мало коллаборантов, потому россияне хотят покинуть эту территорию фактически без людей, чтобы самим уберечься.
Соболевский объяснил, почему россияне проводят депортацию в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит в Херсонской области: коротко
- Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты продолжают "эвакуацию" населения Херсона на левый берег Днепра. Из-за малого количества переправ процесс происходит медленно.
- Вместе с тем оккупанты вывозят российские пенсионные фонды, банки и другие оккупационные учреждения. Также на левый берег переправляется офицерский состав.
- Как отмечает глава украинской разведки Кирилл Буданов, оккупанты пока не собираются бежать из Херсона. Они строят фортификационные постройки и готовятся к уличным боям. Заявление командующего оккупационной армией Суровикина о возможных "непростых решениях" свидетельствует, что он готовит почву, чтобы сгладить углы, если россиянам придется бежать из Херсона.