Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, существует несколько причин, почему оккупанты настолько сконцентрировались на вывозе украинцев из Херсонской области.

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Скрывают собственное бегство такой эвакуацией

По его мнению, в первую очередь оккупанты пытаются скрыть вывоз определенных собственных подразделений из правобережья Херсонской области. С другой стороны, всех депортированных украинцев, вероятнее всего, будут расселять в депрессивных регионах России.

Они пробуют решить и собственные демографические трудности. Речь идет о самых депрессивных регионах России. Мы понимаем, что людям будут предлагать потом ехать в депрессивные города типа Воркуты и т.д.,

– отметил Соболевский.

Не менее важная причина – оккупанты таким образом избавляют Украину от собственных людей. На самом деле в Херсонской области практически все жители патриотически настроены. Там мало коллаборантов, потому россияне хотят покинуть эту территорию фактически без людей, чтобы самим уберечься.

Соболевский объяснил, почему россияне проводят депортацию в Херсонской области: смотрите видео

Что происходит в Херсонской области: коротко