Как сообщил активист Сергей Стерненко, во временно оккупированном Херсоне взорвали ФСБшников.

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Больше информации о "хлопке" в Херсоне, к сожалению, нет. Однако в соцсетях пишут, что взрыв прогремел на Крымской около 20:30. Там, где жили сотрудники ФСБ.

Предварительно россияне проживали в доме ректора Херсонского госуниверситета. Они неудачно вошли в гараж и денацифицировались.

Интересно! Ровно за 8 месяцев войны ВСУ обезвредили 67 940 захватчиков. Только за последние сутки удалось ликвидировать 470 оккупантов.

Добавим, что только накануне, 23 октября, во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв. Неизвестный прикрепил самодельное взрывное устройство на столб и взорвал его, когда мимо проезжал автомобиль. В Херсоне россияне активно запугивают местных жителей "терактами от ВСУ", устраивают провокации и распространяют дезинформацию среди местного населения. Главная цель – подорвать доверие к Украине и посеять панику на фоне наступления украинских сил.

Какая обстановка в Херсонской области

На фоне успешного контрнаступления ВСУ россияне призывают жителей Херсона немедленно покинуть город. Враг агитирует людей ехать на Левый Берег, вглубь оккупированных территорий. Оккупанты пугают местными атаками Вооруженных Сил Украины.

Однако местные не спешат убегать, ведь ждут наших защитников. Херсонцы активно сотрудничают с ВСУ и передают нашим защитникам позиции оккупантов. Для того чтобы этому помешать, россияне решили оставить Херсон без связи. В городе уже есть перебои со связью и отсутствует интернет.

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