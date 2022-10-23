В результате инцидента погиб 1 человек. Еще 3 человека получили ранения. По крайней мере, об этом сообщают российские СМИ.

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Сначала сообщалось, что неизвестный прикрепил взрывное устройство к автомобилю, который собственно и взорвался. Однако впоследствии оказалось, что самодельная взрывчатка была на столбе, мимо которого проезжал автомобиль.

Почему это может быть очередным терактом и ИПСО от оккупантов

Пророссийские паблики, выступающие за "русский мир" в Херсоне, сразу начали писать, что таким образом ВСУ якобы хотели убить оккупационного "начальника СИЗО" Олега Тютюрая. Однако он не пострадал, а погиб мирный человек.

Взрывчатку примотали к столбу и активировали тогда, когда начальник СИЗО проезжал за рулем личного автомобиля мимо столба. В итоге погиб один случайный прохожий, еще один раненый,

– рассказывают пророссийские пропагандисты.

Сразу после взрыва пророссийские паблики начали подавать информацию таким образом, что якобы это ВСУ хотели убить Тютюрая, однако "промахнулись" и убили мирного человека.

Сейчас на обочине лежит тело окровавленного мужчины, умершего в результате взрыва. Пока люди проходят мимо, его даже не прикрыли.

Обратите внимание. В Херсоне россияне активно запугивают местных жителей "терактами от ВСУ", устраивают провокации и распространяют дезинформацию среди местного населения. Главная цель – подорвать доверие к Украине и посеять панику на фоне наступления украинских сил. Особенно просто это сделать, когда город остается без связи. Не исключено, что этот теракт могли организовать сами оккупанты.

Что сейчас происходит в Херсоне

На фоне контрнаступления ВСУ россияне призывают жителей Херсона немедленно покинуть город и агитируют людей ехать на Левый Берег, вглубь оккупированных территорий. Оккупанты пугают местных атаками Вооруженных Сил Украины.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что захватчики вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортный стол. До понедельника уедут российские торговые сети.

Тем временем российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. В Генштабе сообщили, что враги готовят город к уличным боям.

Местные активно сотрудничают с ВСУ и передают нашим защитникам позиции оккупантов. Для того чтобы этому помешать, россияне решили оставить Херсон без связи. В городе уже есть перебои со связью и почти отсутствует интернет.

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