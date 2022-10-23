О падении военного самолета в Иркутске пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Авиакатастрофа произошла около 18 часов по местному времени в микрорайоне Ново-Ленино.

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Самолет упал на двухэтажный жилой дом

По предварительным данным, самолет упал на частный дом. После авиакатастрофы вспыхнул масштабный пожар. В сети уже публикуют первые кадры после падения истребителя.

В Иркутске разбился военный самолет: видео

Сообщается, что самолет упал на двухэтажный жилой дом. Россияне публикуют в сети видео пожара после падения самолета.

Пожар после падения самолета в Иркутске: видео

Подтверждено падение самолета Су-30

В сети пишут, что якобы разбился российский самолет Су-30. Впоследствии иркутский губернатор Игорь Кобзев подтвердил, что самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске.

Момент падения Су-30: видео

В МЧС России заявили, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. Интересно, что после падения Су-34 в Ейске также заявляли о тренировочном полете.

После падения военного самолета дым от пожара виден за несколько километров. В СМИ появилось сообщение, что оба пилота Су-30 погибли.

Фото и видео после падения Су-30

В сети опубликовали видео, на котором видно, что Су-30 стремительно летел к земле носовой частью.

Падение Су-30 в Иркутске: видео

В России снова упал самолет: что известно

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