Во время своего обращения на фоне этой чудо-карты Стремоусов заявил, что в Херсонской области "все спокойно" и украинская сторона не сможет отбить Херсон. Об этом пишет 24 канал.

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Коллаборант заявил, что Россия захватит и другие регионы

Во время речи гауляйтер Херсона заявил, что российская армия якобы отбивает все атаки "украинских неонацистов и неофашистов". Он начал говорить, что в регионе все спокойно, и никакой паники нет. Заметим, что вряд ли в этом вопросе можно доверять человеку, показывающему карту, на которой Север Украины захвачен российскими войсками.

Также, очевидно, партизаны Херсонской области действительно сильно мешают оккупантам, потому что коллаборант почему-то слишком сильно акцентировал на них внимание, заявив, что у "сторонников" украинской власти в Херсоне вроде бы ничего не получится.

А после этого Стремоусов выдал, что Россия захватит еще и Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. Мол, "это российские земли".

Контрнаступление ВСУ на Херсон продолжается

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что информация о том, что оккупанты вытеснили ВСУ из некоторых населенных пунктов – фейк.

Гуменюк также рассказала, что украинские защитники постепенно двигают линию фронта вперед.

Тем временем россияне продолжают эвакуировать свои войска и технику на левую сторону Днепра. Также враги пытаются провести перегруппировку подразделений.

Известно, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортного стола.

Накануне в Генштабе сообщили, что враги готовят город к уличным боям.

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