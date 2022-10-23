Во время своего обращения на фоне этой чудо-карты Стремоусов заявил, что в Херсонской области "все спокойно" и украинская сторона не сможет отбить Херсон. Об этом пишет 24 канал.
К теме В Херсоне полностью исчез интернет, но появляется гривна: что хотят скрыть оккупанты
Коллаборант заявил, что Россия захватит и другие регионы
Во время речи гауляйтер Херсона заявил, что российская армия якобы отбивает все атаки "украинских неонацистов и неофашистов". Он начал говорить, что в регионе все спокойно, и никакой паники нет. Заметим, что вряд ли в этом вопросе можно доверять человеку, показывающему карту, на которой Север Украины захвачен российскими войсками.
Также, очевидно, партизаны Херсонской области действительно сильно мешают оккупантам, потому что коллаборант почему-то слишком сильно акцентировал на них внимание, заявив, что у "сторонников" украинской власти в Херсоне вроде бы ничего не получится.
А после этого Стремоусов выдал, что Россия захватит еще и Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. Мол, "это российские земли".
Контрнаступление ВСУ на Херсон продолжается
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что информация о том, что оккупанты вытеснили ВСУ из некоторых населенных пунктов – фейк.
- Гуменюк также рассказала, что украинские защитники постепенно двигают линию фронта вперед.
- Тем временем россияне продолжают эвакуировать свои войска и технику на левую сторону Днепра. Также враги пытаются провести перегруппировку подразделений.
- Известно, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортного стола.
- Накануне в Генштабе сообщили, что враги готовят город к уличным боям.
К теме – ситуация на фронте изменилась: смотрите видео