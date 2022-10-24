Сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. У цих населених пунктах, як зазначають військові, мешкають понад 12 тисяч осіб.
До речі "Непрості рішення" Суровікіна: Буданов пояснив, що окупанти готують у Херсоні
Які ще населені пункти звільнили ЗСУ
Повідомляється, що у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка нещодавно інформувала, що серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів:
- Новодмитрівка,
- Костирка,
- Черешневе,
- Новомиколаївка,
- Новопетрівка,
- Блакитне.
59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка обороняла Херсон, а зараз йде його звільняти.
ЗСУ посувають лінію фронту на Херсонщині
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині. Водночас окупанти дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем.
- Крім того, Гуменюк спростувала інформацію пропагандистів, мовляв, ЗСУ витіснили з одного населеного пункту на Херсонщині.
- На тлі наступу ЗСУ окупанти відступають з правого берега Херсонщини. У жовтні супутникові знімки зафіксували, що Росія перекидає техніку з правого берега Дніпра до Нової Каховки.
- Командувач вторгнення Росії Сєргєй Суровікін заявляв, що щодо Херсона можливі "непрості рішення".
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії зазначили, що слова Суровікіна про "непрості рішення" дійсно можуть свідчити, що Росія серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил.
- Також в американській розвідці заявили, що ЗСУ мають унікальний шанс, щоб звільнити Херсон і частину Донбасу. Наші воїни можуть звільнити значну територію упродовж наступних тижнів.
- Важливо зазначити, що в ЗСУ закликають дотримуватися режиму тиші та не розголошувати інформацію про успіхи та плани наших воїнів.
Вас це може зацікавити – що зараз відбувається у Херсоні: дивіться відео