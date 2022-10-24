Силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области. В этих населенных пунктах, как отмечают военные, проживают более 12 тысяч человек.
Кстати "Непростые решения" Суровикина: Буданов объяснил, что оккупанты готовят в Херсоне
Какие еще населенные пункты освободили ВСУ
Сообщается, что в освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка недавно информировала, что среди освобожденных сел, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:
- Новодмитровка,
- Костырь,
- Черешневое,
- Новониколаевка,
- Новопетровка,
- Голубое.
59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка обороняла Херсон, а сейчас идет его освобождать.
ВСУ двигают линию фронта на Херсонщине
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. В то же время оккупанты очень крепко "засели" за оборонительным рубежом.
- Кроме того, Гуменюк опровергла информацию пропагандистов, мол, ВСУ вытеснили из одного населенного пункта в Херсонской области.
- На фоне наступления ВСУ оккупанты отступают с правого берега Херсонщины. В октябре спутниковые снимки зафиксировали, что Россия перекидывает технику с правого берега Днепра в Новую Каховку.
- Командующий вторжением России Сергей Суровикин заявлял, что в отношении Херсона возможны "непростые решения".
- В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что слова Суровикина о "непростых решениях" действительно могут свидетельствовать, что Россия серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил.
- Также в американской разведке заявили, что у ВСУ есть уникальный шанс, чтобы освободить Херсон и часть Донбасса. Наши воины могут освободить значительную территорию в течение следующих недель.
- Важно отметить, что в ВСУ призывают соблюдать режим тишины и не разглашать информацию об успехах и планах наших воинов.
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