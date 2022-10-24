Силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области. В этих населенных пунктах, как отмечают военные, проживают более 12 тысяч человек.

Кстати "Непростые решения" Суровикина: Буданов объяснил, что оккупанты готовят в Херсоне

Какие еще населенные пункты освободили ВСУ

Сообщается, что в освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка недавно информировала, что среди освобожденных сел, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:

Новодмитровка,

Костырь,

Черешневое,

Новониколаевка,

Новопетровка,

Голубое.

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка обороняла Херсон, а сейчас идет его освобождать.

Важно. В ОК "Юг" в начале октября информировали, что ВСУ освободили 1170 квадратных километров в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что через 10 дней наши воины взяли под свой контроль 29 населенных пунктов области.

ВСУ двигают линию фронта на Херсонщине

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. В то же время оккупанты очень крепко "засели" за оборонительным рубежом.

Кроме того, Гуменюк опровергла информацию пропагандистов, мол, ВСУ вытеснили из одного населенного пункта в Херсонской области.

На фоне наступления ВСУ оккупанты отступают с правого берега Херсонщины. В октябре спутниковые снимки зафиксировали, что Россия перекидывает технику с правого берега Днепра в Новую Каховку.

Командующий вторжением России Сергей Суровикин заявлял, что в отношении Херсона возможны "непростые решения".

В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что слова Суровикина о "непростых решениях" действительно могут свидетельствовать, что Россия серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил.

Также в американской разведке заявили, что у ВСУ есть уникальный шанс, чтобы освободить Херсон и часть Донбасса. Наши воины могут освободить значительную территорию в течение следующих недель.

Важно отметить, что в ВСУ призывают соблюдать режим тишины и не разглашать информацию об успехах и планах наших воинов.

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