Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала заявления пропагандистов. В заявлениях так называемых российских военкоров звучал населенный пункт Безыменное.

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ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области

Гуменюк подчеркнула, что заявления пропагандистов – это манипуляция. По ее словам, оккупанты тщательно подобрали название, "чтобы не к чему было придраться".

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что нет такого населенного пункта, из которого бы россияне вытеснили ВСУ.

Это манипуляция сознанием, использование именно такого названия было выбрано для того, чтобы потом как-то выкрутиться из этой ситуации. Нет такого действия, которое бы отвечало этому, что они вытеснили ВСУ из какого-то населенного пункта... Мы не скрываем свои действия, мы не разоблачаем направление своего движения, но такие действия никогда не скрываем. Поэтому это очередная манипуляция и не более,

– сказала она.

Также Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области, хотя оккупанты очень крепко там засели оборонительным рубежом. Сообщается, что враг сосредоточился на левом берегу Днепра Херсонской области.

ВСУ проводят наступление в Херсонской области: что известно на данный момент

В конце лета появилась информация, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага в Херсонской области. После этого наши воины в сентябре – октябре освободили из-под оккупации значительную территорию правобережья Херсона.

Россия, вероятно, готовится отступать из Херсона, как это было на Севере и Харьковщине. Об этом свидетельствует заявление командующего вторжением России Сергея Суровикина. Он сказал, что относительно Херсона возможны "непростые решения".

По данным американской разведки, у ВСУ есть уникальный шанс, чтобы освободить Херсон и часть Донбасса. Наши воины могут освободить значительную территорию в течение следующих недель. В то же время в ВСУ призывают соблюдать режим тишины и не разглашать информацию об успехах и планах наших воинов.

Впрочем, следует обратить внимание на сводку разведки Минобороны Британии. Там отметили, что слова Суровикина действительно могут свидетельствовать о том, что Россия серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил.

То, что Россия отступает в Херсонскую область, подтверждают и спутниковые снимки. Россия в октябре перебрасывает технику с правого берега Днепра в Новую Каховку. Кроме того, на оккупированной территории идет эвакуация, которую объявил гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

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