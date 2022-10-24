Росіяни передчувають, що скоро їм доведеться покинути Херсон, тому в агонії намагаються зробити хоч щось, аби не втратити владу в місті. Заступник голови комітету у Верховній Раді, який займається питаннями цифрової трансформації повідомив, що окупанти руйнують мережі зв'язку в регіоні.

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Для чого загарбники залишають херсонців без інтернету

Зараз у місті відсутній як мобільний, так і фіксований зв'язок. Олександр Федієнко повідомив, що Кремль бреше про "профілактичні роботи" у Херсоні, відключаючи інтернет та мобільний зв'язок місцевим. Насправді окупанти просто-таки руйнують цифрову інфраструктуру, аби напакостити українській армії.

Знімають обладнання, вивозять його за річку Дніпро, вирізають дроти, щоб коли місто буде звільнено (Збройними Силами України – 24 канал), було вкрай важко відновити зв'язок,

– сказав Федієнко.

Окрім того, він зазначив, що це може свідчить про ще один страх загарбників. Росіяни бояться, що жителі Херсонщини будуть здавати позиції та траєкторію руху окупантів українській армії.

Відновлення мереж та докази пошкоджень ліній зв'язку

Федієнко не сумнівається у перемозі ЗСУ, однак наголосив, що після деокупації Херсона на Україну чекає багато роботи з відновлення регіону.

Буду контролювати питання та писати про ситуацію. Але після того, як наші ЗСУ поженуть та ліквідують ворога, зв'язківцям України треба готуватись відновлювати мережі у Херсоні,

– зазначив депутат.

Також він опублікував скриншоти з різних джерел, які підтверджують те, що росіяни руйнують лінії зв'язку.

Проблеми зі зв'язком у Херсоні: фотодокази від Федієнка

Контрнаступ ЗСУ на Херсон: актуальна інформація

Нещодавно у Збройних Силах розповіли, скільки населених пунктів звільнили з-під окупації на Херсонщині. Загалом Сили оборони Півдня деокупували понад 90 населених пунктів на Херсонщині. В регіоні живе понад 12 тисяч людей.

Окрім того, нашій армії 24 жовтня всього за півгодини на Херсонщині вдалось збили одразу 2 ворожих вертольоти. Перемоги ЗСУ просто вражають та захоплюють.

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