Сообщают, что на концерт к Кобзону отправились по меньшей мере 40 кадыровцев. Кроме того, известно о примерно 60 пострадавших.
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Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по базе, в которой базировались тикокеры. По предварительной информации, у кадыровцев около 40 ушли на ДМБ и более 60 ранены,
– говорится в сообщении.
Телеграмм-каналы сообщают, что погибли кадыровцы, которые недавно прибыли на временно оккупированную территорию Украины. Более того, представители текток-войск начали активно снимать видео и этим "спалили" местоположение своей базы.
Больница в Токмаке переполнена оккупантами
"Хлопок" активно посещает оккупантов. "Трехсотых" захватчиков уже так много, что больница в Токмаке – переполнена. Медики работали день и ночь.
Кроме того, Иван Федоров – мэр Мелитополя – сообщил, что есть информация о "двухсотых". В то же время необходимы уточнения.
Общие потери врага
Каждый день все больше оккупантов отправляются на концерт к Кобзону. По состоянию на 24 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 67 940 захватчиков.
Также уничтожили:
- танков – 2590 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 5295 (+11) единиц,
- артиллерийских систем – 1673 (+6) единицы,
- РСЗО – 375 (+1) единиц,
- средств ПВО – 189 единиц,
- самолетов – 270 единиц,
- вертолетов – 245 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9) единиц,
- крылатых ракет – 350 единиц.
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