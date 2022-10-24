Так, в Токмаке местная больница буквально таки переполнена бойцами Путина. Оккупанты получили ранения во время атаки наших воинов.

Кстати Еще почти 500 ликвидированных захватчиков за сутки: потери врага по состоянию на 24 октября

"Ждем еще больше хороших новостей"

Мэр Мелитополя отметил, что в Токмаке прилетело в место расположения оккупантов.

ВСУ снова попали точно в цель! Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым",

– подчеркнул Иван Федоров.

Также городской голова Мелитополя отметил, что сейчас есть информация о большом количестве погибших. Однако она нуждается в уточнении.

Впрочем, безусловно, это не единственная удачная операция ВСУ, подчеркнул Федоров. И добавил: "Ждем еще больше хороших новостей".

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Где расположен Токмак: смотрите карту

Как украинские воины в Запорожской области оккупантов уничтожают

В Михайловке наши защитники уничтожили сразу три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Оккупантам пришлось срочно эвакуировать раненых. В Генштабе подтвердили, что враг вывозил около 70 своих "трехсотых".

23 октября в районе Энергодара украинские воины уничтожили 4 вражеских гаубицы, 3 грузовика с боеприпасами и 2 РСЗО "Ураган" с боевыми расчетами.

Кстати, также ликвидировали около полусотни бойцов Путина, а еще около 40 получили ранения.

Накануне в поселок близ Мелитополя завезли "хлопок". Иван Федоров рассказал, что взрывы прогремели в Мирном. Потери врага уточняют. Впрочем, уже в скором времени информацию обнародуют.

Обратите внимание! Маленькие жители Энергодара стали заложниками российских террористов. Оккупанты вывезли детей якобы на отдых во временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.



Детей уже должны были вернуть домой. Впрочем, россияне позвонили их родителям с требованием передать зимние вещи. Оккупанты заявили, что "дети задержатся на отдыхе".

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