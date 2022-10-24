Так, у Токмаку місцева лікарня буквально переповнена бійцями Путіна. Окупанти отримали поранення під час атаки наших воїнів.
До речі Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня
"Чекаємо ще більше гарних новин"
Міський голова Мелітополя зазначив, що у Токмаку прилетіло у місце розташування окупантів.
ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим",
– підкреслив Іван Федоров.
Також міський голова Мелітополя зазначив, що наразі є інформація щодо великої кількості загиблих. Однак, вона потребує уточнення.
Втім, беззаперечно, це не єдина вдала операція ЗСУ, підкреслив Федоров. Та додав: "Чекаємо ще більше гарних новин".
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Де розташований Токмак: дивіться карту
Як українські воїни на Запоріжжі окупантів знищують
- У Михайлівці наші захисники знищили одразу три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".
- Окупантам довелося терміново евакуювати поранених. У Генштабі підтвердили, що ворог вивозив близько 70 своїх "трьохсотих".
- 23 жовтня в районі Енергодара українські воїни знищили 4 ворожі гаубиці, 3 вантажівки з боєприпасами та 2 РСЗВ "Ураган" з бойовими розрахунками.
- До речі, також ліквідували з пів сотні бійців Путіна, а ще близько 40 отримали поранення.
- Напередодні у селище поблизу Мелітополя завезли "бавовну". Іван Федоров розповів, що вибухи прогриміли у Мирному. Наразі втрати ворога уточнюють. Втім, вже незабаром інформацію оприлюднять.
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