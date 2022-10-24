Так, у Токмаку місцева лікарня буквально переповнена бійцями Путіна. Окупанти отримали поранення під час атаки наших воїнів.

До речі Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня

"Чекаємо ще більше гарних новин"

Міський голова Мелітополя зазначив, що у Токмаку прилетіло у місце розташування окупантів.

ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим",

– підкреслив Іван Федоров.

Також міський голова Мелітополя зазначив, що наразі є інформація щодо великої кількості загиблих. Однак, вона потребує уточнення.

Втім, беззаперечно, це не єдина вдала операція ЗСУ, підкреслив Федоров. Та додав: "Чекаємо ще більше гарних новин".

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Де розташований Токмак: дивіться карту

Як українські воїни на Запоріжжі окупантів знищують

У Михайлівці наші захисники знищили одразу три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Окупантам довелося терміново евакуювати поранених. У Генштабі підтвердили, що ворог вивозив близько 70 своїх "трьохсотих".

23 жовтня в районі Енергодара українські воїни знищили 4 ворожі гаубиці, 3 вантажівки з боєприпасами та 2 РСЗВ "Ураган" з бойовими розрахунками.

До речі, також ліквідували з пів сотні бійців Путіна, а ще близько 40 отримали поранення.

Напередодні у селище поблизу Мелітополя завезли "бавовну". Іван Федоров розповів, що вибухи прогриміли у Мирному. Наразі втрати ворога уточнюють. Втім, вже незабаром інформацію оприлюднять.

Зверніть увагу! Маленькі жителі Енергодара стали заручниками російських терористів. Окупанти вивезли дітей нібито на відпочинок до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.



Дітей вже мали повернути додому. Втім, росіяни зателефонували їхнім батькам з вимогою передати зимові речі. Окупанти заявили, що "діти затримаються на відпочинку".

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