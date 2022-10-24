Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, подрыв дамбы Каховской ГЭС никак не поможет оккупантам Херсонской области.
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Почему россияне могут подорвать дамбу Каховской ГЭС
В частности, российские захватчики в своих планах взорвать ГЭС руководствуются отнюдь не военными соображениями.
Это только политика и пропаганда. Оккупанты надеются, что весь мир будет говорить именно об этом. Таким образом россияне прикрывают отступление из Херсона,
– подчеркнул Пионтковский.
Он добавил, что именно поэтому захватчики и объявили так называемую эвакуацию из Херсона. Оккупанты пытаются делать вид, что не убегают, а "спасают" жизнь мирных жителей и военнослужащих.
Сдача Херсона – вопрос ближайших недель
Российский публицист добавил, что оккупанты уже осознали, что у них нет никаких шансов удержаться в Херсоне. Поэтому врут о том, что Украина готовит провокации на дамбе Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание от позорной сдачи Херсона.
Оккупантам нужно буквально смыть с информационного пространства водой из Каховского водохранилища такое "незначительное" событие, как исчезновение российских войск из Херсона,
– сказал политик.
Он добавил, что выход россиян из Херсона – это "вопрос ближайших недель". В то же время Пионтковский подчеркнул, что оккупантам вряд ли удастся ввести в заблуждение российское население. Ведь поражение российской армии на Херсонщине уже очевидно для всех.
Стрим Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите видео
Угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС: коротко
- Командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин сделал абсурдное заявление, что якобы Украина готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. Эти глупости начали быстро разносить разные пропагандисты.
- Хотя Россия заявляет, что сама Украина готовит подрыв ГЭС, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Аналитики назвали аргументы России абсурдными.
- В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что даже подрыв гидроэлектростанции не сможет остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Максимум, что удастся России – только замедлить украинских военных.