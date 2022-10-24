Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, российские оккупанты действительно могут что-то сделать с дамбой Каховской ГЭС. Угроза такого теракта возрастет после одного условия.
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Оккупанты хотят сбросить с себя ответственность
По мнению Фейгина, распространяя такие фейки, оккупанты закладывают определенную основу на будущее. Когда они будут отступать с правобережья Херсона, то действительно могут попытаться взорвать дамбу.
Как и в случае с Запорожской АЭС, Москва прокладывает это на будущее. После отступления с правого берега Херсонщины оккупанты напоследок могут это сделать, чтобы сильно усложнить жизнь гражданским и вывести из строя объект критической инфраструктуры,
– считает Фейгин.
Если подрыв произойдет, то в Москве сразу начнут рассказывать, что дамбу уничтожили украинские военные. Таким образом оккупанты хотят сбросить с себя ответственность, поэтому и сейчас распространяют разные фейки о якобы обстрелах дамбы со стороны ВСУ.
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Угроза подрыва Каховской ГЭС: коротко
- Еще раньше командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин делал абсурдное заявление, что якобы Украина готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. Эти бредни начали быстро разносить разные пропагандисты.
- По данным Главного управления разведки Минобороны, оккупанты заминировали дамбу и агрегаты станция еще весной этого года. А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что такие действия россиян могут привести к катастрофе.
- Как отмечали в издании Defence Express, разрушить дамбу ракетами практически невозможно. Для этого нужно применить сверхтяжелые авиабомбы, которых у Украины вообще нет. Именно поэтому все обвинения оккупантов – абсурдные. К сожалению, конструкцию действительно можно повредить в случае заложенной взрывчатки.