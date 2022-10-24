Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, російські окупанти дійсно можуть щось зробити із дамбою Каховської ГЕС. Загроза такого теракту зросте після однієї умови.

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Окупанти хочуть скинути з себе відповідальність

На думку Фейгіна, поширюючи такі фейки, окупанти закладають певне підґрунтя на майбутнє. Коли вони відступатимуть з правобережжя Херсонщини, то дійсно можуть спробувати підірвати дамбу.

Як і у випадку із Запорізькою АЕС, Москва прокладає це на майбутнє. Після відступу з правого берега Херсонщини окупанти на останок можуть це зробити, щоб сильно ускладнити життя цивільним та вивести з ладу об'єкт критичної інфраструктури,

– вважає Фейгін.

Якщо підрив таки станеться, то в Москві одразу почнуть розповідають, що дамбу знищили українські військові. У такий спосіб окупанти хочуть скинути з себе відповідальність, тому й зараз поширюють різні фейки про нібито обстріли дамби з боку ЗСУ.

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Загроза підриву Каховської ГЕС: коротко