Під приводом оголошення про "воєнний стан", окупанти продовжують штучну зміну складу населення на українських землях. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Путін подав два сигнали, – військовий експерт про "воєнний стан" на окупованих територіях

Геноцид українців продовжується

Правозахисник зазначив, що до оголошення указів Путіна "воєнний стан" у Росії уже по суті був і без того.

Путін сам у своїй промові сказав, що цей стан був на окупованих українських територіях. В принципі, так все й було, що і комендантська година, і блокпости, і всілякі обмеження. Водночас роблять примусове переселення – воно масове, тотальне та загальне, бо з цих територій забирають все населення,

– пояснив Фейгін.

За його словами, "воєнний стан" ввели не лише у чотирьох окупованих українських областях, а й у низці російських областей, де запровадили елементи "воєнного стану" й надали додаткові повноваження губернаторам на створення штабів, забезпечення безпеки тощо.

"Все схоже на репетиці. "воєнного стану" на всій території Росії – не лише у "прикордонних районах" та в "зоні окупації". Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області й так жили в цьому стані, а в інших місцях – подивимося, як воно буде", – додав експерт.

На його думку, також важливо побачити, як Кремль забезпечуватиме "жовтий режим небезпеки" у "прикордонних територіях".

Що означають путінські укази про "воєнний стан": дивіться відео

Цілі "воєнного стану"

Оглядач вказав, що метою путінських указів є "прикриття кордонів" Росії.

Вони дуже акуратно до цього підходять, позаяк війну не оголошують. Адже там і соціальні гарантії мають бути якісь. До реального захисту інтересів мобілізованих та їхніх родичів не дійде – просто не встигнуть. У будь-якому випадку, елементи "воєнного стану" вже присутні у всій Росії – обмеження щодо виїзду тощо,

– підкреслив опозиціонер.

За його словами, людей зокрема не випускають з країни під приводом того, що вони не мають дозволу від військкомату.

"Я думаю, що інформація про те, що мільйон росіян отримали відмову на виїзд, – це правда, це дуже близько до реальної цифри. Цей мільйон "розмазується" на всіх росіян, тому що він не такий чутливий. Якщо ті, хто хотів сховатись – виїхали, то тим, кому заборонили виїзд – вони "в зоні ризику", позаяк це потенційно мобілізовані", – переконаний Фейгін.

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На його думку, Кремль має достатньо інструментів, щоб не оголошуючи "воєнного стану", не давати людям виїхати з країни.

"У такому випадку має значення переміщення людей з окупованих територій до Росії – Патрушев сказав, що 5 мільйонів перемістили з України. Він пишається цим. А для росіян – це перекриття кордонів й не лише на виїзд за межі державного кордону, а й за межі між суб'єктами Росії", – резюмував правозахисник.

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"Воєнний стан" на окупованих територіях: що відомо