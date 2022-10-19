В таких умовах країни Заходу продовжуватимуть підтримувати Україну у протидії російській агресії. Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Секретар РНБО зазначив, що у Путіна "годинник з кожним днем, з кожною годиною та з кожною секундою" рухається у напрямку "закінчення днів світлого життя, яке Росія собі намалювала".
Росіяни останнім часом роблять доволі імпульсивні кроки з тих чи інших речей: то одну заяву зроблять, то другу, то третю – розуміємо, що справи у них кепські. Але ще раз наголошую: нам треба триматися й тримати стрій, тому що вважати, що все буде просто – я такого ніколи не казав й не скажу,
– пояснив чиновник.
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За його словами, на тлі цього нова зустріч представників Великої Британії та США має для України лише позитиви.
"Ці країни є стратегічними партнерами України. Мова йде про те, що підтримка нашої країни продовжуватиметься. Це країни, які з першого дня великого вторгнення Росії заявили про свою позицію, вони від неї не відмовляються і дуже уважно, як і ми, слідкують за тими подіями, що відбуваються на території Росії", – додав Данілов.
На його думку, якщо Росія прийме рішення використовувати "ті чи інші знаряддя", Україна вважатиме, що відповідь має бути "миттєвою та адекватною тим загрозам, що є для світу".
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- Глава Кремля Владімір Путін 19 жовтня оголосив воєнний стан у так званих "ДНР" та "ЛНР" і частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Тепер окупанти можуть вживати екстрені військові заходи на цих територіях.
- Згідно з указом Путіна, росіяни також обмежать в'їзд до окупованого Севастополя. Водночас так звана "місцева влада" повинна створити у місті "оперативні штаби".
- Поруч з цим, у декількох регіонах Росії запровадили "рівень базової готовності". Окупанти хочуть посилити охорону військових, державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики.
- У Офісі Президента України переконані, що так зване введення Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях є "псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців".