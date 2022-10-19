Як розповів сам Остін, очільники оборонних відомств обговорили поточні зусилля щодо підтримки України.

Важливо У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО

Включно з безпековою допомогою, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі безперервного жорстокого нападу Росії на Україну.

Що відомо про візит Воллеса у США

Візит міністра оборони Британії Бена Уоллеса відбувається в той момент, коли Велика Британія, США та інші союзники по НАТО уважно спостерігають за війною Росії в Україні на тлі побоювань, що президент Владімір Путін може посилити свої атаки ще більше.

Таємний характер поїздки вказує на те, що сторони обговорюватимуть особливо чутливі та серйозні питання. Джерело в оборонному відомстві Великої Британії відмовилося надати будь-які конкретні подробиці щодо змісту поїздки Уоллеса, окрім того, щоб сказати: "Міністр оборони перебуває у Вашингтоні, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну".

Додамо, що нещодавно Бен Воллес дорікнув президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що той "переломив єдиний фронт" союзників. Мовиться про заяву Макрона про те, що у разі застосування Путіним ядерної зброї проти України Франція не відповідатиме дзеркально.

Варте уваги – Краєв про те, що заявою Макрона Франція порушила всі правила ядерного стримування: дивіться відео