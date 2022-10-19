В таких условиях страны Запада будут поддерживать Украину в противодействии российской агрессии. Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Секретарь СНБО отметил, что у Путина "часы с каждым днем, с каждым часом и с каждой секундой" двигаются в направлении "окончания дней светлой жизни, которую Россия себе нарисовала".
Россияне в последнее время делают довольно импульсивные шаги из тех или иных вещей: то одно заявление сделают, то другое, то третье – понимаем, что дела у них плохие. Но еще раз подчеркиваю: нам нужно держаться и держать строй, потому что считать, что все будет просто – я такого никогда не говорил и не скажу,
– объяснил чиновник.
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По его словам, на фоне этого новая встреча представителей Великобритании и США имеет для Украины только позитив.
"Эти страны являются стратегическими партнерами Украины. Речь идет о том, что поддержка нашей страны будет продолжаться. Это страны, которые с первого дня большого вторжения России заявили о своей позиции, они от нее не отказываются и очень внимательно, как и мы, следят за этими событиями, происходящими на территории России", – добавил Данилов.
По его мнению, если Россия примет решение использовать "те или иные орудия", Украина сочтет, что ответ должен быть "мгновенным и адекватным тем угрозам, которые есть для мира".
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Последние решения Путина: что известно
- Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР" и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Теперь оккупанты могут принимать экстренные военные меры на этих территориях.
- Согласно указу Путина, россияне также ограничат въезд в оккупированный Севастополь. В то же время, так называемая "местная власть" должна создать в городе "оперативные штабы".
- Вместе с тем, в нескольких регионах России ввели "уровень базовой готовности". Оккупанты хотят усилить охрану военных, государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
- В Офисе Президента Украины убеждены, что так называемое введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях является "псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев".