Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що це рішення для України нічого не змінює.

До теми Путін підвищив рівень реагування на прикордонні з Україною

Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого,

– зазначив Подоляк.

Натомість наголосив, що ЗСУ продовжують звільнення та деокупацію наших територій.

Важливо! Примусова мобілізація, вилучення майна та інші речі під час "воєнного стану" на окупованих територіях трактуватимуться як злочин і в Україні, і міжнародним правом.

Коротко про рішення Путіна

Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня підписав указ про так званий воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України – квазіреспублік "днр" і "лнр" та захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей.

Раніше Путін незаконно оголосив про анексію окупованих територій. Псевдорефрендуми не визнав ніхто у світі, окрім КНДР, ЗСУ продовжують звільнювати території.

Анексію територій засудили 143 країни у Генасамблеї ООН. Проти цієї резолюції голосували лише РФ, Білорусь, КНДР, Сирія та Нікарагуа.

Більше про це – Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях: дивитись відео