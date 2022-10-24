В ОК "Південь" в ефірі телемарафону розповіли, що окупанти навіть намагаються випробовувати просування своїх підрозділів у напрямку ЗСУ. Водночас зазнають втрат та повертаються на свої позиції.

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Окрім того, окупанти запускають авіацію. Ворог намагається розвідати ситуацію. За свою "надмірну цікавість" окупанти вже поплатилися черговим БПЛА "Орланом" та 3 гелікоптерами.

На Півдні ворог активізує дистанційну боротьбу. Намагається навіть випробовувати просування своїх підрозділів у напрямку ЗСУ. Однак окупанти отримують вогневе ураження та з втратами повертаються на свої позиції, а тоді запускає авіацію,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російські загарбники переформатовують свої підрозділи. Ворог намагається перепрофілювати логістику. Окупанти знову втратили 3 склади з боєприпасами.

Загарбники переформатовуються й намагаються зробити з Херсона форпост. Окрім того, окупанти готуються до провокацій. Для цього вони переодягаються у цивільне вбрання та заселяються у квартири місцевих жителів, які виїхали в евакуацію.

Що відбувається на Херсонщині

Українські захисники впевнено йдуть вперед, звільняючи від окупантів міста й села. Станом на 24 жовтня у ЗСУ повідомили, що на Херсонщині вдалося звільнити вже 90 населених пунктів. У них мешкають – понад 12 тисяч людей.

Окрім того, до Херсона регулярно навідується "бавовна". Вона регулярно прихоплює з собою окупантів.

Тим часом ще живі загарбники розкрадають все, до чого можуть дотягнутися.

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