Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Ранее сообщалось о том, что с курсом гривны в Херсоне.

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Предприятия отказываются принимать рубли

Соболевский рассказал, что в Херсоне более 100 предприятий отказались принимать рубли. Такая ситуация сложилась буквально за 2 дня. На самом деле население очень патриотически настроено.

Рубли держат под угрозой применения оружия к этим людям. Они же продолжают задерживать этих людей, продолжают истязать. Аресты и рейды они проводят и дальше,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Он добавил: люди понимают, что это заканчивается, и идет мгновенная реакция, например с рублями.

Соболевский о том, что более 100 предприятий Херсона отказались принимать рубли: смотрите видео

Люди верят в ВСУ

По его словам, когда россияне начали "эвакуации", люди поняли, что ВСУ рядом, а значит, скоро будет деоккупация. Отказ от рублей – это реакция на то, что все кончается. Людям очень тяжело в оккупации, потому что они не живут, а выживают.

"Для них каждая такая новость, которую они могут воспринимать как освобождение, очень поддерживает. Поэтому вот так массово решились на такой фактически протест, отказ принимать рубли. Хотя они понимают, что город еще контролируется оккупантами", – заметил Соболевский.

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