Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах. Пока не было официальных подтверждений.

Внимание Будут ли россияне пытаться удержать Херсон: прогноз ISW и украинских военных

Звуки взрывов в Херсоне:

Российские СМИ тоже пишут о взрывах вблизи Антоновского моста. Говорят, что это работа ПВО и, мол, все ракеты сбиты.

В ОК "Юг" прокомментировали взрывы

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что нужно дождаться официальной информации от Генштаба, пока подтверждений удара ВСУ по Антоновскому мосту – нет.

Я понимаю, как все ждут феерических новостей. Но у нас идет война и на информационном поле, поэтому нужно включать критическое мышление и осознавать, что когда оккупанты пытаются создать определенную картину, они могут использовать определенные спецэффекты,

– подчеркнула Гуменюк.

Спикер намекнул, что оккупанты могут использовать это против Украины, обвинив ВСУ в атаках на гражданское население, что абсолютно исключено.

Да, мы держим огневой контроль над территорией, где проходят логистические маршруты, но мы никогда не бьем по гражданскому населению. Поэтому нужно осознавать, если враг пытается "обкладывать" военные грузы гражданским населением, для того чтобы затем выдать картинку атаки ВСУ на гражданское население. Мы не участвуем в таких акциях,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Но добавила, что украинская сторона очень хорошо проинформирована о всех возможных провокациях россиян.

Почему важен Антоновский мост

На Антоновский мост довольно часто наведывается "хлопок", поэтому доставлять через него свое вооружение оккупанты не могут.

Россияне также не смогут сбежать из Херсона по Антоновскому мосту. И не только потому, что он получил повреждения, но и, потому что, Вооруженные Силы Украины взяли под контроль все мосты и переправы.

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