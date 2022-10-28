Однако жители Херсонщины понимают, все, что делают россияне, может им только навредить, поэтому не ведутся на это. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Создают ужасные условия, чтобы люди уезжали

По его словам, оккупанты создают максимально тяжелые условия в Херсоне для украинцев, которые приняли решение остаться и ждать освобождения города. Да, они ограничивают движение общественного транспорта и закрыли большую часть аптек и продуктовых магазинов.

В настоящее время в городе работает фактически только две клинические больницы – областная и городская. Кроме того, россияне оказывали безумное давление на врачей, чтобы они выезжали на левобережную часть Херсона.

В Херсоне большое количество российских военных

В то же время видим очень большое количество россиян в самом городе, то есть мы не можем подтвердить, что они выводят войска,

– сообщил Соболевский.

Он рассказал, что в Херсоне многие россияне ходят в гражданской одежде для того, чтобы не привлекать внимание. Местные сообщают, что количество российских военных, переодевшихся в гражданскую одежду, сейчас увеличилось.

"Вероятно, они пытались сделать такую ИПСО, что якобы покидают город для того, чтобы ввести в заблуждение наши ВСУ", – подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

ВСУ отработали по 3 вражеским целям

Впрочем, Вооруженные Силы и военная разведка четко понимают, что происходит на Херсонщине. Более того, они продолжают реализовывать свою успешную стратегию по уничтожению врага.

Есть сообщения об уничтожении военных целей и в Херсонском, и в Бериславском, и в Каховском районах сегодня ночью,

– рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что впоследствии ОК "Юг" сообщит, что именно было уничтожено. Известно, что украинские защитники очень хорошо отработали по вражеским целям.

В Херсоне много "мобиков"

Соболевский сообщил, что россияне массово не выводили войска из правобережья. Более того, они усилили группировку большим количеством "мобиков" на Херсонщине и непосредственно в самом Херсоне.

Впрочем, новомобилизованные российские бойцы "низкого качества". Их пытаются хоть чему-то научить, кроме того, как убегать с поля боя и дать хотя бы какое-нибудь оружие.

"Они отличаются по настроению, поведению и общению. Это люди, которые вообще не понимают, где находятся и зачем это нужно. Но они есть и их достаточно большое количество", – отметил Соболевский.