По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, представители преступной власти в крупных городах на самом деле боятся народного гнева. Однако в глубинке ситуация совсем другая – жители маленьких и отдаленных от столицы населенных пунктов дали свое молчаливое согласие идти на убой.

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Из-за этого в Кремле решили перевести мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге в режим скрытой. В то же время план набора на войну в других регионах существенно увеличат.

Не воюют те, кто протестует

В целом ситуация с мобилизацией в России по состоянию на 20 октября выглядит достаточно интересно: больше всего вояк власть набрала в Бурятии, Удмуртии, Тыве и в других республиках с "жителями второго сорта" .

. Значительно меньше под мобилизацию попали дагестанцы. Ведь они почти сразу начали оказывать сопротивление и добились того, чтобы принудительное отправление на войну неофициально приостановили.

В Чечне мобилизация вообще отсутствовала, ведь так решил предатель народа Ичкерии Рамзан Кадыров.

мобилизация вообще отсутствовала, ведь так решил предатель народа Ичкерии Рамзан Кадыров. В Санкт-Петербурге и Москве военкомы начали усиленно вызывать путиноидов в военкоматы уже 21 сентября. Там проводили облавы в ресторанах и метро, рейды по хостелам и отелям. Впрочем, когда масштабы мобилизации стали увеличиваться настолько, что жители топовых городов на самом деле смогли почувствовать изменения в жизни, власть сразу начала отступать.

военкомы начали усиленно вызывать путиноидов в военкоматы уже 21 сентября. Там проводили облавы в ресторанах и метро, рейды по хостелам и отелям. Впрочем, когда масштабы мобилизации стали увеличиваться настолько, что жители топовых городов на самом деле смогли почувствовать изменения в жизни, власть сразу начала отступать. Мэр Белокаменной 17 октября заявил об остановке мобилизации в Москве. На следующий же день Песков рассказал, что никаких соответствующих приказов президент не будет подписывать. Однако массово раздавать повестки в столице все-таки прекратят. В то же время их будут получать в качестве наказания псевдолибералы и те, кто будет плохо высказываться о войне.

В ближайшее время подобное решение хотят принять в Санкт-Петербурге.

Фактически гибнут на войне жители тех российских областей, которые показали себя не способными к бунтам. Там, где власть поняла, что получит неудобные для себя последствия, представители режима не шли на конфликт. Так же, как это решили сделать в столице и на малой родине Путина. Потому что, по мнению Кремля, только в этих двух городах живут настоящие россияне, а они должны чувствовать комфорт и безопасность. Потому что иначе безопасность не будет чувствовать сам бункерный царь.

Мобилизованные умирают еще по дороге на фронт

И пока российское общество в основном продолжает радоваться террористическим обстрелам украинской критической инфраструктуры, сами же российские "чмобики", которые пришли в военкоматы, автоматически поставили крест на своей жизни. Потому что от момента мобилизации до гибели у среднестатистического "Ваньки" проходит около недели. Лишь немногим повезет чуть больше, если их отправят в те подразделения, которые будут забрасывать в Украину весной 2023. Однако такие "чмобики" просто оттягивают свою гибель. К тому же, "слаживание" подразделений постоянно и досрочно заканчивается, потому что генералы принимают решение о переброске новых и новых группировок на фронт.

Те же мобилизованные, которых командование сразу отправило в Украину, страдают еще по дороге к передовой. Их могут долго перевозить в холодных вагонах, не кормить и запрещать выходить из вагонов на остановках, но через неделю таких путешествий захватчиков обычно высаживают где-то в Каланчаке или под Новой Каховкой и переправляют на передовую. С того момента "чмобикам" по большей части остается жить не более двух суток.

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В качестве приветствия бойцы ВСУ сразу начинают засыпать россиян снарядами из артиллерии, после чего целые взводы, роты и БТГ мобилизованных прекращают свое существование. Например, 17 октября одна из бригад ВСУ за несколько часов отправила в ад 64 "чмобика". Выжили после обстрелов лишь шестеро, однако они получили серьезные ранения. Впрочем, им посчастливилось эвакуироваться в больницы.

Похожая ситуация наблюдается и на других участках фронта, куда забрасывают частично мобилизованных. Фактически единственный для них шанс на выживание – сдача в плен по предварительной договоренности. Потому что иначе они даже не успевают освоиться и подумать о том, действительно ли они хотят повоевать против Украины.