Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал советник ОП Алексей Арестович. По его мнению, россияне готовят контратаки.

Читайте также Оккупанты потеряли до 8 тысяч человек под Бахмутом, – Арестович

Россияне разместили в Херсонской области примерно 30 батальонов

Алексей Арестович утверждает, что россияне перебросили еще 6 батальонов на территорию временно оккупированной Херсонской области. Враг сконцентрировал там очень большое количество своих войск.

В общей сложности 30 российских БТГ находятся там сейчас. Это играет на руку украинской артиллерии, отмечает Арестович.

Дело в том, что при таком количестве техники и живой силы тяжело будет промахнуться и не попасть во врага. Однако, по мнению советника ОП, украинские силы не смогут взять сейчас Херсон.

Для оккупантов сейчас очень важно удержать область, ведь они признали ее своей территорией. Теперь захватчики просто не могут позволить себе уйти ни с чем.

30 батальонов – значит, мы сейчас не возьмем Херсон. Но перспективы защиты у русской армии нет. И они об этом прекрасно знают. Поэтому и хотят сторговаться с нами, чтобы мы им оставили и не пришлось за него воевать, с него наспех отступать»,

– говорит советник Офиса президента.

Стоит отметить, что, по словам Алексея Арестовича, главной мощью захватчиков является их артиллерия. Однако 60% снарядов, по которым стреляет Россия – непригодны к использованию. Если ситуация не изменится, россияне не смогут удерживать оккупированные территории.

Обратите внимание Рогозин приехал в оккупированный Донецк: Арестович резко разнес его в прямом эфире

Арестович также прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что украинские войска находятся на достаточно выгодных позициях на Бахмутском направлении. Однако упорные бои там продолжаются и враг не готов отступать.

По его словам, противник терпит колоссальные потери под Бахмутом. Речь идет о том, что за последние полтора месяца захватчики потеряли 8 тысяч своих военных.

Молчанов рассказал, как кадыровцев "встретили" на левом берегу: смотрите видео