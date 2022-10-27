Про це в ефірі Фейгін LIVE розповів радник ОП Олексій Арестович. На його думку, росіяни готують контратаки.

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Росіяни розмістили на Херсонщині приблизно 30 батальйонів

Олексій Арестович стверджує, що росіяни перекинули ще 6 батальйонів на територію тимчасово окупованої Херсонської області. Ворог сконцентрував там дуже велику кількість своїх військ.

Загалом 30 російських БТГ перебувають там зараз. Це грає на руку українській артилерії, зауважує Арестович.

Річ у тім, що при такій кількості техніки та живої сили, тяжко буде промахнутися і не влучити у ворога. Однак, на думку радника ОП, українські сили не зможуть зараз узяти Херсон.

Для окупантів зараз дуже важливо втримати область, адже вони визнали її своєю територією. Тепер загарбники просто не можуть дозволити собі піти ні з чим.

30 батальйонів – означає, що ми зараз не візьмемо Херсон. Але перспективи захисту російська армія не має. І вони про це чудово знають. Тому і хочуть сторгуватися з нами, щоб ми їм залишили й не довелося за нього воювати, з нього поспіхом відступати ",

– каже радник Офісу президента.

Варто зазначити, що за словами Олексія Арестовича, головною потугою загарбників є їхня артилерія. Однак 60% снарядів, якими стріляє Росія – непридатні до використання. Якщо ситуація не зміниться, росіяни не зможуть утримувати окуповані території.

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Арестович також прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович стверджує, що українські війська перебувають на доволі вигідних позиціях на Бахмутському напрямку. Однак запеклі бої там тривають і ворог не готовий відступати.

За його словами, противник зазнає колосальних втрат під Бахмутом. Мовиться про те, що за останні півтора місяця загарбники втратили 8 тисяч своїх військових.

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