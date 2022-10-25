Однак "побувати на передовій" зовсім не складно. А ось коли перед тобою стоять бойові завдання, за невиконання яких загрожує кримінальна відповідальність – це інша справа. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

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Буде йти до кінця

Я знаю людей, які були й за лінією фронту. Але "бути" і "виконувати завдання" – дві дуже різні справи,

– наголосив Арестович.

Натомість Рогозін хоче, аби мрія про Слов'янськ збулася. Мовляв, "хто б що не казав, але завжди перемагає той, хто готовий йти до кінця". Щоправда, сам залишив місце, де потрібно це робити.

"Він набрався рішучості й поїхав йти до кінця десь ближче до Москви. Відстраждаю та відслужу, тільки десь у липні, і бажано – в Криму", – підкреслив радник голови ОП Олексій Арестович.

Арестович розніс Рогозіна у прямому ефірі: дивіться відео

Рогозін може очолити окуповані території

Раніше у Росії йшлося про створення окремого федерального округу для окупованих територій України. Передбачалося, що він з'явиться за підсумками "референдумів" і отримає назву "Кримський". До незаконного утворення мали увійти окуповані території Запорізької та Херсонської областей України. Очільником "округу" обіцяли призначити колишнього главу держкорпорації "Роскосмос" Дмітрія Рогозіна.

Нагадаємо, у липні кремлівський диктатор Владімір Путін звільнив Рогозіна з посади генерального директора "Роскосмосу", яку він обіймав з 24 травня 2018 року. На зміну прийшов колишній віцепрем'єр з оборонної промисловості Юрій Борисов.