Такое мнение в интервью итальянскому СМИ высказал президент Украины. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что захватчики знают, что не смогут выйти из окружения в Херсоне, если наши воины будут добиваться там успеха.

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"Это информационная атака"

Я не вижу, чтобы они (оккупанты – 24 канал) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон,

– подчеркнул президент.

Ранее оккупационные власти Херсонской области заявили о "переселении" на левый берег Днепра. Президент заверил, что это "театр". Пояснил, что наиболее подготовленные российские солдаты не уехали. Они остаются на своих местах. "Мы видим это и не верим им", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, оккупанты не хотят останавливаться, как и не планировали в начале полномасштабной войны. "У них только один план – оккупировать всю территорию Украины", – подчеркнул президент.

Украинские воины освободят Херсон от захватчиков

Владимир Зеленский убежден, что Украина обязательно сможет деоккупировать Херсон. Однако, это сделать сложно, потому что, в отличие от России, мы думаем о своих людях.

Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно, мы не можем так поступать. Не можем сказать: "Идите туда и умирайте",

– подчеркнул президент.

И добавил, что сейчас мы ищем путь и просим помощи у партнеров. В частности, нужно больше бронированной техники. Все лишь бы сохранить больше наших людей.

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Коротко, что происходит в Херсонской области

В Институте изучения войны заявили, что российские военные готовят Херсон и Новую Каховку к уличным боям.

Так, по состоянию на 26 октября противник готовился к обороне на западном и восточном берегах Днепра. Исследователи считают, что россияне не планируют долго удерживать город.

Однако, в ОК "Юг" отметили, что с августа захватчики мощно укрепились в Херсоне. Бойцы российского диктатора получили приказ держать город до последнего.

Кстати, часть российских войск бежит с правобережья Херсонской области. Военный эксперт Игаль Левин в комментарии 24 каналу отметил, что таким образом оккупанты пытаются спасти часть своей армии. В то же время в город завозят "мобиков".

отметил, что таким образом оккупанты пытаются спасти часть своей армии. В то же время в город завозят "мобиков". 18 октября командующий вторжением Суровикин заявил о "непростых решениях" в отношении Херсона. Сразу после этого гауляйтер Сальдо сообщил о "добровольном переселении" жителей на левый берег Днепра. Городской глава Мелитополя заявил, что это очередное проявление геноцида.

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