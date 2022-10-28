Об этом сообщают телеграммы-каналы. Насколько это правдивая информация – сейчас проверяется.

Обратите внимание Туда очень трудно попасть, – Молчанов сообщил, откуда "работает" коллаборант Сальдо

Екатерина Губарева погибла

Из нескольких источников стало известно о якобы смерти заместителя оккупационной администрации Херсонщины Екатерины Губаревой. Она убежала в Крым несколько недель назад, а 27 октября якобы погибла в результате ДТП.

Ожидаем официального подтверждения.

Что известно о ДТП с коллаборанткой

Накануне коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано 27 октября.

Предварительно, за рулем машины был водитель. Сначала сообщалось, что его и Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.

В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На ней ездила коллаборантка.



Разбитое авто Губаревой / Фото из телеграмм-каналов

Кого из предателей Украины уже ликвидировали

С начала полномасштабной войны ВСУ и партизаны уже ликвидировали по меньшей мере 10 политиков-коллаборантов. Шестерым изменникам удалось выжить после покушений.

В Херсоне было больше всего неудачных попыток покушений на коллаборантов, в частности на главного гауляйтера региона Владимира Сальдо.

Во время покушений на коллаборантов использование огнестрельного оружия давало 100% результат. Впрочем, взрывные устройства, которые закладывают под автомобили, имеют меньшую эффективность.

Также были ликвидированы представители запрещенной партии ОПЗЖ. Среди них Владимир Струк, Олег Бойко и Павел Слободчиков, баллотировавшийся от Блока Владимира Сальдо.

Кроме того, наши защитники ликвидировали известного российского оккупанта Егора Горшкова. Он являлся руководителем миссии российского общественного движения "Суть времени" на оккупированных территориях Донецкой области.

А недавно в Херсоне был ликвидирован полковник ФСБ России Алексей Катериничев. Он был одним из гауляйтеров оккупированного города.

В сентябре коллаборантку из Херсона Татьяну Томилину взорвали в ее квартире. Также уничтожен охранник-кадыровец.

В Херсоне также взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. В результате он погиб.