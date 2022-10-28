Про це повідомляють телеграми-канали. Наскільки це правдива інформація – наразі перевіряється.
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Катерина Губарєва загинула
З кількох джерел стало відомо про нібито смерть заступниці окупаційної адміністрації Херсонщини Катерини Губарєвої. Вона втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.
Наразі очікуємо офіційного підтвердження.
Що відомо про ДТП з колаборанткою
Напередодні колаборантка Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в Криму. Фото її розбитої машини опублікували 27 жовтня.
Попередньо, за кермом машини був водій. Спочатку повідомляли, що його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.
У мережі оприлюднили фото розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На ній їздила колаборантка.
Розбите авто Губарєвої / Фото з телеграм-каналів
Кого зі зрадників України вже ліквідували
- З початку повномасштабної війни ЗСУ та партизани вже ліквідували щонайменше 10 політиків-колаборантів. Шістьом зрадникам вдалося вижити після замахів.
- У Херсоні було найбільше невдалих спроб замахів на колаборантів, зокрема на головного гауляйтера регіону Володимира Сальдо.
- Під час замахів на колаборантів використання вогнепальної зброї давало 100% результат. Втім, вибухові пристрої, які закладають під авто, мають меншу ефективність.
- Також ліквідували представників забороненої партії ОПЗЖ. Серед них Володимир Струк, Олег Бойко та Павло Слободчиков, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.
- Окрім цього, наші захисники ліквідували відомого російського окупанта Єгора Горшкова. Він був керівником місії російського громадського руху "Суть часу" на окупованих територіях Донецької області.
- А нещодавно у Херсоні ліквідували полковника ФСБ Росії Олексія Катериничева. Він був одним із гауляйтерів окупованого міста.
- У вересні колаборантку з Херсону Тетяну Томіліну підірвали в її квартирі. Також знищено охоронця-кадирівця.
- У Херсоні також підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка. Внаслідок цього він загинув.
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