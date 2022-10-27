У телеграм-каналах повідомили, що за кермом машини був водій. Його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.

До речі Росіяни двічі намагалися прорвати оборону ЗСУ на Херсонщині

Машину колаборантки розтрощило

Наразі невідомо, у якому стані колаборанти. У мережі оприлюднили світлину розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На такій їздить колаборантка. З фото видно, що авто зазнало серйозних пошкоджень.

До речі, пишуть, що ще один колаборант, її чоловік Павло Губарєв, помчав до Криму.



Розбите авто Губарєвої / Фото з телеграм-каналів

Скільки колаборантів вже ліквідували

Активісти руху "Чесно" підрахували, що від початку повномасштабної війни партизани та підпілля ліквідували щонайменше 10 політиків-колаборантів.

Найактивніше їх знищували у серпні, тобто за місяць до проведення російських псевдореферендумів. Центрами партизанської слави залишаються Херсонська та Запорізька області. Виуористовували вогнепальну зброю або підкладали вибухівки.

Серед ліквідованих зрадників представники ОПЗЖ:

Володимир Струк,

Олег Бойко,

Павло Слободчиков, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.

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