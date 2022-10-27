В телеграм-каналах сообщили, что за рулем машины находился водитель. Его и Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.
Кстати Россияне дважды пытались прорвать оборону ВСУ на Херсонщине.
Машину коллаборантки смяло
Пока неизвестно, в каком состоянии коллаборанты. В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На такой ездит коллаборантка. По фото видно, что авто получило серьезные повреждения.
Кстати, пишут, что еще один коллаборант, ее муж Павел Губарев, помчался в Крым.
Разбитое авто Губаревой / Фото из телеграм-каналов
Сколько коллаборантов уже ликвидировали
Активисты движения "Честно" подсчитали, что с начала полномасштабной войны партизаны и подполье ликвидировали по меньшей мере 10 политиков-коллаборантов.
Активнее всего их уничтожали в августе, то есть за месяц до проведения российских псевдореферендумов. Центрами партизанской славы остаются Херсонская и Запорожская области. Использовали огнестрельное оружие или подкладывали взрывчатки.
Среди ликвидированных предателей представители ОПЗЖ:
- Владимир Струк,
- Олег Бойко,
- Павел Слободчиков, баллотировавшийся от Блока Владимира Сальдо.
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