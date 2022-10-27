Начальник ОВА Ярослав Янушевич сообщил о ситуации в области по состоянию на 26 октября. По его словам, враг дважды пытался прорвать оборону. Успеха не имел, с потерями отступил.

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Какие успехи у ВСУ в Херсонской области

Вечером 25 октября в Бериславском районе подразделение ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52. Также над Херсонщиной сбили 2 вражеских дрона-камикадзе.

Впрочем, в этот же день оккупанты из танка обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку. Есть повреждения жилых домов, ранено одно гражданское лицо.

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