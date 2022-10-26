Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, только после полной зачистки населенных пунктов от оккупантов и других стабилизационных мероприятий они официально заявляют, что город или село освобождены.

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Сколько населенных пунктов уже освободили в Херсонской области

Как подчеркнула Гуменюк, сейчас Вооруженные Силы Украины освободили около 90 населенных пунктов в Херсонской области. Также продолжаются стабилизационные мероприятия в селах, которые ранее были оккупированы в Николаевской области.

Россияне после бегства обычно усиливают обстрелы недавно освобожденных поселков. Они используют как танки, так и авиацию и реактивные системы залпового огня.

За прошедшие сутки, к примеру, в нашей зоне ответственности оккупанты снова обстреляли Трифоновку из танков. Враг пытается атаковать населенные пункты, которые почувствовали глоток свободы. Там и авиаудары, и РСЗО, удары из ЗРК С-300,

– отметила Гуменюк.

Местным жителям не советуют возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Они в основном разрушены на 40 – 80%. Там больше нет электроснабжения, подачи тепла, а дома серьезно повреждены. Поэтому зиму лучше переждать в более безопасных регионах Украины.

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Россиянам не будет выгодно вести уличные бои в Херсоне

Ситуация на временно оккупированной Херсонщине разворачивается не очень для российских военных и коллаборантов. Как считает министр обороны Украины Алексей Резников, захватчикам будет опасно оставаться в городе, когда туда подойдут Вооруженные Силы.

Он сомневается, что россияне захотят вести уличные бои в Херсоне. В таком случае ВСУ будут держать под огневым контролем все переправы в регионе. Там можно использовать не только HIMARS, но и другую артиллерию. Тогда оккупанты не смогут убежать, как сделали это в Изюме.